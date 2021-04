Chelsea en City veroorzaken sneeuwbaleffect: sneuvelt Super League vanavond nog?

Zidane pareert kritiek: ‘Ik ben dus toch niet zo'n rampzalige trainer’

17 april Trainer Zinedine Zidane van Real Madrid kreeg dit seizoen heel wat kritiek, maar in de beslissende fase van het seizoen staat zijn elftal wel in de halve finales van de Champions League en doet het volop mee in de strijd om de Spaanse titel. ,,Ik denk dat ik dus toch niet zo’n rampzalige trainer ben”, zei Zidane een dag voor de uitwedstrijd in La Liga tegen Getafe. ,,Al weet ik ook dat ik zeker niet de beste coach ben.”