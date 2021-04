Chelsea en invaller Ziyech boeken cruciale zege in jacht op CL-ticket, rampweek voor Liverpool

SamenvattingChelsea heeft tegen West Ham United een cruciale zege geboekt in de jacht op een Champions League-ticket. Waar Liverpool eerder op de middag dure punten liet liggen, daar won de ploeg van invaller Hakim Ziyech met 0-1 van The Hammers .

Zowel Chelsea (vierde) als West Ham United (vijfde) stond voor aanvang van het onderlinge duel in Londen op 55 punten na 32 wedstrijden. De winnaar zou dan ook een geweldige stap zetten naar een Champions League-ticket. Daarvoor is immers een plek bij de bovenste vier van de Premier League vereist.

Die vierde plek werd een prooi voor Chelsea, waar Thomas Tuchel een plek op de bank in petto had voor Hakim Ziyech. De voormalig Ajacied zag vanaf de bank hoe zijn teamgenoten twee minuten voor rust op voorsprong kwamen. Het was Timo Werner die de 0-1 verzorgde op aangeven van Ben Chilwell.

Die 0-1 voorsprong van Chelsea stond ook nog op het scorebord toen Ziyech in de 74ste minuut binnen de lijnen kwam. Hij verving Christian Pulisic en zag vervolgens hoe Fabian Balbuena zeven minuten later een rode kaart kreeg bij West Ham United. De Paraguayaan werd van het veld gestuurd nadat hij Chilwell op zijn onderbeen raakte na het wegschieten van bal.



Tegen tien man kwam Chelsea niet meer in gevaar en dus staan The Blues vierde in de Premier League. Een flinke opsteker in aanloop naar de halve finale van de Champions League van dinsdag in Madrid tegen Real Madrid.

Liverpool

Eerder op de middag verspeelde Liverpool dure punten. De ploeg van Jürgen Klopp leek vanmiddag te gaan winnen door een rake uithaal van Mohamed Salah na drie minuten, maar Newcastle United maakte in de 96ste minuut nog de 1-1 via Joe Willock. In de 92ste minuut dacht Callum Wilson al de 1-1 te maken, maar hij zag zijn treffer afgekeurd worden wegens hands.

Liverpool gaf afgelopen maandag ook al de zege uit handen in de uitwedstrijd bij Leeds United. Diego Llorente kopte toen in de 87ste minuut de 1-1 binnen namens de thuisploeg. Het was voor Liverpool bovendien een zeer roerige week na de Super League-plannen. Al die zorgen leken even weggespoeld te gaan worden met een welkome zege, maar zover kwam het dus niet. Georginio Wijnaldum deed de hele wedstrijd mee tegen zijn oude club. Hij droeg de aanvoerdersband, die hij na 58 minuten overgaf aan invaller James Milner.



De kampioen van vorig seizoen had zich geen beter begin kunnen wensen, want na drie minuten kreeg Mohamed Salah en de Egyptenaar schoot met zijn sterke linker hard binnen. Salah staat nu op twintig treffers, nog eentje minder dan Spurs-spits Harry Kane. Salah werd in 2018 en 2019 al topscorer in de Premier League, Kane in de twee seizoenen daarvoor. Jamie Vardy maakte vorig seizoen de meeste goals.

Liverpool slaagde er echter niet in om verder afstand te nemen van Newcastle United, dat vijftiende staat met negen punten meer dan nummer achttien Fulham. De kansenverhouding op Anfield was 22-7 (9-4 schoten op doel) en het balbezitpercentage lag op 70-30, maar Liverpool bleef op een 1-0 voorsprong steken. In de 92ste minuut leek het toch nog 1-1 te worden, maar de goal van spits Callum Wilson werd afgekeurd nadat de beelden werden bekeken. Hij kreeg de bal tegen zijn hand, maar dat kwam ook door een duidelijk zetje van Liverpool-speler Trent Alexander-Arnold. De spelers van Newcastle United gaven echter niet op en werden beloond voor hun doorzettingsvermogen.

Klopp hard: ‘We verdienen CL niet’ Trainer Jürgen Klopp was keihard in zijn oordeel. ,,Zoals ik ons vandaag heb zien spelen, verdienen we het niet om ons te kwalificeren voor de Champions League. Je moet zoiets gewoon afdwingen en dat hebben wij niet gedaan. Maar goed, we hebben nog vijf wedstrijden om er iets van te maken. We zullen zien. Veel meer kansen afdwingen dan we vandaag hebben gedaan, gaat vermoedelijk niet lukken. Maar het zou wel mooi zijn als we er wat meer benutten dan één. Dat is veel te weinig en dan vraag je om problemen.”

In de 96ste minuut schoot invaller Joe Willock, via het been van de inglijdende Fabinho, toch nog de gelijkmaker binnen. De van Arsenal gehuurde Willock (21) was de afgelopen weken als invaller al belangrijk tegen Tottenham Hotspur (2-2 in 85ste minuut) en West Ham United (3-2 in 82ste minuut). Terwijl Newcastle-coach Steve Bruce het feest vierde met zijn spelers, beklaagde Klopp zich over de lange extra tijd. Er zouden maar vier extra minuten zijn, maar vanwege de afgekeurde goal van Wilson kwamen er nog drie minuten bij. Klopp beklaagde zich voor de wedstrijd al over alle commotie rond de Super League. Hij maande pers en publiek tot kalmte in de discussie.



Liverpool blijft een punt achter op Chelsea en West Ham United, die vanavond vanaf 18.30 uur tegenover elkaar staan in het London Stadium. Met nog vijf of zes wedstrijden te gaan ligt de strijd om de laatste twee Champions League-tickets nog helemaal open. De clubs uit Manchester zijn wel zeker van plaatsing voor het toernooi.

Joe Willock en Allan Saint-Maximin vieren de late 1-1 met coach Steve Bruce. James Milner zet een tackle in op Allan Saint-Maximin. Stand in Premier League:

1. Manchester City 33 - 77 punten

2. Manchester United 32 - 66 punten

3. Leicester City 32 - 59 punten

4. Chelsea 33 - 58 punten

5. West Ham United 33 - 55 punten

6. Liverpool 33 - 54 punten

7. Tottenham Hotspur 33 - 53 punten

8. Everton 32 - 52 punten