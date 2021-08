Chelsea en United beginnen met klinkende zeges, El Ghazi onderuit met Aston Villa

In de tweede helft was het publiek op Old Trafford even stil, toen Leeds-rechtsback Luke Ayling in de 48ste minuut met een heerlijke knal van afstand voor de gelijkmaker zorgde. Vier minuten later was het echter alweer 2-1: een geniale pass van Pogba werd tot doelpunt gepromoveerd door Mason Greenwood. De veer bij Leeds was gebroken en via nog twee doelpunten van Fernandes (assists Pogba en Victor Lindelöf) stond er na een uur spelen 4-1 op het scorebord. In de 68ste minuut bepaalde Fred, nog maar eens op aangeven van Pogba, de eindstand op 5-1.



Een kwartier voor tijd kreeg Pogba in een vol stadion nog een publiekswissel van trainer Ole Gunnar Solskjaer. Op hetzelfde moment debuteerde Jadon Sancho. De 21-jarige Engelsman kwam deze zomer over van Borussia Dortmund. Van de Beek kreeg in de slotfase geen speelminuten van zijn Noorse coach.