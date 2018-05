Chelsea geeft met winst FA Cup beetje kleur aan mislukt seizoen

Door Geert Langendorff



Het binnenhalen van de prestigieuze prijs vormt waarschijnlijk het afscheidscadeau van Conte aan Chelsea. De Italiaan krijgt als de Engelse media de situatie goed inschatten een jaar na het winnen van de landstitel vrijwel zeker binnenkort zijn ontslag. Door in de competitie als vijfde te eindigen ontbreekt de ploeg na de zomer in de Champions League. Daarbij ruziede de trainer publiekelijk met de clubleiding over het transferbeleid.



Conte zinspeelde in de aanloop naar de finale al op een mogelijk vertrek. ,,Soms kan je iets winnen, maar besluit de club je alsnog op straat te zetten”, gaf hij aan. Voor José Mourinho heeft de nederlaag in het nationale stadion van Engeland geen negatieve gevolgen. Hij zorgt onder de fans voor verdeeldheid, maar zijn positie is niet in gevaar. De verloren eindstrijd toonde wel aan dat Manchester United dringend enkele versterkingen nodig heeft.



De Red Devils konden zich in de laatste speelronden van de competitie al lastig motiveren. Vooral de voorhoede speelde weinig klaar. Zonder Romelu Lukaku, geblesseerd aan zijn enkel en op Wembley slechts invaller, kwam de ploeg amper tot scoren. Mourinho haalde met name uit naar Marcus Rashford en Anthony Martial. De Portugees liet merken niet te kunnen vertrouwen op het talentrijke maar flegmatieke duo.



Op Wembley kwam een ander probleem naar voren. De centrale verdedigers Phil Jones en Chris Smalling oogden houterig en matig op elkaar ingespeeld. Mourinho had voor een ander koppel kunnen kiezen, maar durfde het niet aan Victor Lindelöf of Eric Bailly op stellen. Beiden konden, net als Jones en Smalling, dit seizoen niet voor langere tijd achtereen overtuigen. Dit zwakke punt buitte Chelsea maximaal uit.



Cesc Fabregas bood met een steekbal door het centrum Eden Hazard na ruim twintig minuten een vrije doortocht naar het doel van keeper David de Gea. Jones, door bondscoach Gareth Southgate geselecteerd voor het WK in Rusland, haalde de Belg met een uiterste poging onderuit. Het leverde Chelsea een strafschop op, koel benut door Hazard. Jones mocht van geluk spreken dat arbiter Michael Oliver hem slechts bestrafte met een gele kaart.



Net als recentelijk in de Manchester Derby in het Etihad Stadium (3-2 winst) speelde United na de rust veel geïnspireerder van in de eerste helft. Mourinho, een meester in het creëren van een oorlogssfeer, had duidelijk de juiste snaar geraakt bij zijn spelers. Het tempo ging omhoog, de duels werden feller. Het niveau van de finale, tot dan toe gezapig, groeide. Fans van Chelsea, hielden de adem in.



Zonder Daley Blind, die niet bij de wedstrijdselectie zat, zorgde Manchester United voor spektakel en gevaar. Echt in de problemen kwam doelman Thibaut Courtois echter niet. Chelsea hield stand en won de FA Cup. Conte kan, mocht het inderdaad zijn laatste werkdag zijn, met opgeheven hoofd vertrekken. De spelers, die zo vaak tegenvielen in de afgelopen maanden, voorkwamen gezichtsverlies. Een doekje voor het bloeden wellicht, maar wel één met een gouden rand.