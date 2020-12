Chelsea groepswinnaar na remise tegen Krasnodar, Sevilla verslaat Rennes

‘Qatar sluit aan bij Europees kwalifica­tie­toer­nooi voor WK 2022 in Qatar’

8 december Qatar sluit ter voorbereiding op het WK 2022 aan bij het Europese kwalificatietoernooi. Dat meldt The Independent. Zo krijgt Qatar de mogelijkheid om zich goed voor te bereiden op het WK in eigen land en wordt ook een van de Europese kwalificatiegroepen met vijf teams beter in balans gebracht.