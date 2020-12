Chelsea groepswinnaar na remise tegen Vilhena, Sevilla verslaat Rennes

Pjanic niet blij bij Koeman: ‘Ik wil meer speeltijd’

7 december Barcelona tegen Juventus is niet alleen de wedstrijd tussen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo , maar ook die van Miralem Pjanic tegen Arthur. Beide middenvelders wisselden afgelopen zomer van club in een ruildeal. De Bosniër is nog niet blij met zijn verblijf bij het team van Ronald Koeman, zo blijkt uit een interview met de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport.