Chelsea heeft CL-ticket voor het grijpen, Leicester moet vrezen voor Liverpool

Door de zege van Chelsea klom de Londense club naar de derde plaats, met één punt meer dan Leicester City en nog één speelronde te gaan. De top vier plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League. Ook nummer 5 Liverpool is nog in de race. Wint Liverpool zijn laatste twee duels (met Burnley en Crystal Palace), dan duwt het de winnaar van de FA Cup op doelsaldo vrijwel zeker alsnog uit de top 4 als ook Chelsea zijn laatste wedstrijd (tegen Aston Villa) wint. Leicester City ontvangt in de laatste speelronde (zaterdag) Tottenham Hotspur. De club van Brendan Rodgers heeft één duel én drie punten meer, maar het doelsaldo van Liverpool is ietsje beter (+21 om +20). Bij een zege van Leicester City op Spurs zouden twee zeges van Liverpool op laagvliegers Burnley en Crystal Palace het verschil kunnen maken. Liverpool kan woensdagavond (21.15 uur) bij Burnley al over Leicester heen wippen.

Chelsea was dinsdagavond iets beter bij de les. De thuisclub sloeg toe in de tweede helft met treffers van Antonio Rüdiger en Jorginho (strafschop). Leicester City kon er lange tijd niets tegenover stellen. Na de treffer van Kelechi Iheanacho in de 76ste minuut kreeg Chelsea het nog even benauwd. Mede door een grote misser van Ayoze Pérez in de extra tijd bleef de gelijkmaker uit. In de slotfase liepen de gemoederen nog hoog op met een aantal opstootjes (zie video hieronder).



De Franse international N’Golo Kanté van Chelsea verliet na ruim een halfuur het veld met vermoedelijk een spierblessure. Hij is op het Londense middenveld een belangrijke kracht. Over elf dagen speelt Chelsea in Porto tegen Manchester City in de finale van de Champions League.