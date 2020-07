Chelsea heeft Kanté en Willian terug voor FA Cup-finale

Stephen Tataw Milla eert overleden aanvoerder Kameroen op WK 1990 en 1994

16:47 Stephen Tataw is vandaag op 57-jarige leeftijd overleden in Yaoundé, de hoofdstad van Kameroen. Tataw was rechtsback en aanvoerder van het nationale team van Kameroen op het WK 1990 en WK 1994.