Chelsea laat twee punten liggen tegen stug Everton

Everton hield de hele wedstrijd knap stand in Londen, waar Chelsea wel 67 procent balbezit had. De ploeg van de Italiaanse trainer Maurizio Sarri kon dat echter niet omzetten in echt grote kansen en doelpunten. Sarri werd wel de eerste manager in de 26-jarige historie van de Premier League die bij zijn eerste twaalf duels ongeslagen bleef: acht overwinningen en vier gelijke spelen. Scheidsrechter Kevin Friend had een drukke middag op Stamford Bridge en deelde zes gele kaarten uit, waarvan vijf in de eerste helft.



Chelsea komt door het gelijkspel op 28 punten, nadat Liverpool eerder op de dag het puntenaantal had vergroot tot 30 met een zakelijke 2-0 overwinning op laagvlieger Fulham. Manchester City staat nu tweede met 29 punten, maar kan later vandaag op 32 punten komen met een overwinning in de stadsderby tegen Manchester United.



De laatste zege van Everton op bezoek bij Chelsea dateert alweer van 26 november 1994, bijna 24 jaar geleden. Paul Rideout maakte destijds de winnende goal voor The Toffees. Everton blijft met dit gelijkspel op een negende plaats staan in de Premier League.