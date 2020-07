Chelsea naar FA Cup-finale tegen Arsenal na blunder De Gea op Wembley

Het wordt voor Chelsea de derde FA Cup-finale in vier seizoenen. In 2017 won Arsenal met 2-1, een jaar later was Chelsea met 2-1 te sterk voor Manchester United. Vorig jaar was Manchester City in de finale met 6-0 te sterk voor Watford, maar de ploeg van Pep Guardiola ging gisteravond in de eerste halve finale verrassend met 2-0 onderuit tegen Arsenal. Aanvoerder en topscorer Pierre-Emerick Aubameyang maakte beide goals voor de ploeg van Mikel Arteta. Arsenal is recordhouder met dertien eindzeges (uit twintig finales), eentje meer dan Manchester United. Chelsea en Tottenham Hotspur staan gedeeld derde met acht eindzeges in de FA Cup, het Engelse bekertoernooi dat al sinds 1871 wordt gespeeld.



Chelsea kwam in de elfde minuut van de blessuretijd van de eerste helft op voorsprong. Olivier Giroud scoorde met een subtiel tikje op aangeven van César Azpilicueta, Het spel lag in de eerste helft lang stil vanwege een hoofdblessure van Eric Bailly, de Ivoriaanse verdediger van Manchester United, na een botsing met zijn teamgenoot Harry Maguire.