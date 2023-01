Chelsea, Sampdoria en Juventus bewijzen laatste eer aan geliefde Gianluca Vialli

Bij Juventus, waar Vialli van 1992 tot 1996 speelde, was zaterdagavond al een eerste eerbetoon met een prachtige minuut stilte voor de wedstrijd tegen Udinese (1-0). Ook bij alle andere wedstrijden in Italië stonden de spelers en supporters dit weekend stil bij het overlijden van de overal geliefde Vialli. Veel supporters op de tribune droegen Juventus-shirts met het rugnummer 9 van Vialli, die met de club uit Turijn in 1996 de Champions League-finale tegen Ajax won.



Voor de wedstrijd tussen Sampdoria en Napoli was er vanavond ook een prachtig eerbetoon. Vialli speelde van 1984 tot 1992 voor Sampdoria, de club waar hij een aanvalsduo vormde met Roberto Mancini en daarmee in 1991 de enige landstitel in de clubhistorie won. Vialli was graag nog eens voorzitter van Sampdoria geworden, maar dat was hem niet meer gegeven.

In de shirts van Sampdoria stonden vanavond de namen Luca en Sinisa, om naast Vialli ook de op 16 december overleden Sinisa Mihajlovic te eren. Dejan Stankovic stond tijdens het eerbetoon naast de twee zoons van Mihajlovic, zijn voormalig teamgenoot bij Inter. Bram Nuytinck en Sam Lammers stonden opnieuw in de basis bij Sampdoria, dat op een zorgwekkende achttiende plaats in de Serie A staat.

Voor de FA Cup-wedstrijd tussen Manchester City en Chelsea was er ook een indrukwekkend applaus van de 55.000 toeschouwers in het Etihad Stadiun. De spelers van Chelsea deden de warming-up met shirts met rugnummer 9, net als de spelers van Sampdoria.

Zijn eerste club Cremonese, waar Vialli van 1980 tot 1984 speelde, kwam nog niet in actie. De club van spits Cyriel Dessers speelt maandagavond de uitwedstrijd bij Hellas Verona. Vialli kwam bij zijn vier clubs in totaal tot 259 goals in 673 wedstrijden. Daarnaast scoorde hij 16 keer in 59 interlands voor Italië, waarmee hij derde werd op het WK 1990 in eigen land. In de zomer van 2021 was hij assistent van Mancini bij de Europese titel op Wembley.

Volledig scherm De gedenkplek voor Gianluca Vialli buiten het Stadio Luigi Ferraris in Genua. © ANP / EPA

Volledig scherm Sam Lammers met het Sampdoria-shirt met rugnummer 9. © REUTERS

