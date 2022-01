Chelsea vecht tegen City voor laatste kans, Sevilla speelt derby tegen Real Betis

Afrika Cup: beenharde tackles, verwarde arbiters en maar weinig goals

De voetbalwereld wordt sinds zondag weer verrijkt met de schitterende avonturen van de Afrika Cup. Sterren stralen in Kameroen waar de doelpunten schaars zijn, de tackles toch weer beenhard, de scheidsrechters in de war en de tribunes vaak helaas vrij leeg. Nu alle teams inmiddels een keer in actie zijn gekomen maakt deze site een kleine round-up.

13 januari