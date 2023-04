Chelsea verlengt contract van Enzo Fernández na dertien duels, Argentijn tot 2032 gebonden

Met zijn vorige contract verdiende Enzo Fernández al 160.000 euro per week. De Argentijn kwam daarmee al op de tiende plek binnen als het gaat om salarissen in de Premier League, al zit hij nog ruim achter Manchester City-sterspelers Kevin de Bruyne (450.000 euro per week) en Erling Haaland (500.000 euro per week). Of Fernández er met zijn nieuwe verbintenis qua salaris ook meteen op vooruit gaat is nog niet duidelijk, maar in ieder geval is hij een jaar langer verzekerd van een miljoenensalaris.



Chelsea, de nummer elf van de Premier League en na de 2-0 nederlaag bij Real Madrid ook op weg naar Europese uitschakeling, gaf dit seizoen al 612 miljoen euro uit aan nieuwe spelers. Dat zorgt al maanden voor een hoop ophef en verbazing, maar dat geldt ook voor de extreem lange contracten die de Amerikaanse clubeigenaar Todd Boehly aan al zijn peperdure aankopen geeft.