Chiellini: Tiki-taka heeft Italiaanse verdedigers verpest

Chiellini (33) geeft Manchester City-coach Pep Guardiola, die de speelstijl verfijnde bij Barça, de schuld van het verzieken van jonge, Italiaanse verdedigers. ,,Ik denk dat ‘Guardiolanisme’ een hele generatie verdedigers verpest. Zij denken zo veel aan het opbouwen, breed staan, maar ze weten zo weinig over het uitschakelen van een tegenstander. De Italiaanse defensietraditie is een groot. We moeten ver wegblijven van tiki-taka, het zit niet in ons dna. Als we met de Azzurri terug willen keren in de top van het voetbal, dan hebben we sterke spitsen nodig, maar ook echte verdedigers’’, aldus Chiellini tegen FOX Sports Italia.



Chiellini zei het aan de vooravond van de WK-playoff tegen Zweden. Italië treft vanavond om 20.45 uur Zweden in Solna. Maandag is de return in Milaan.