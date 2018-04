Chievo wijst coach Maran de deur

Sevilla haalt trainer Caparrós terug

14:08 Sevilla heeft trainer Joaquin Caparrós teruggehaald. De 62-jarige Spanjaard moet ervoor zorgen dat Sevilla zich plaatst voor Europees voetbal. ,,De situatie is lastig, want er zijn nog maar vier wedstrijden. Maar er zit veel kwaliteit in deze ploeg'', zei Caparrós. ,,Ik ben geen verlosser, de spelers moeten het doen.''