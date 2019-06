Chili blijft op koers voor unieke trilogie in Copa América

Chili heeft de afgelopen jaren een aardige staat van dienst opgebouwd als het gaat om het nemen van strafschoppen. Tijdens de afgelopen finales versloeg het Argentinië via penalty’s. Beide keren was de uitslag ook 0-0. De aftrap werd twintig minuten uitgesteld omdat de Chileense bus vaststond in het verkeer.



Chili treft in de halve finale Uruguay of Peru. Zij spelen vanavond (aftrap 21.00 uur) in Salvador voor een plek in de halve finale. Brazilië en Argentinië spelen in de andere halve eindstrijd.



Chili kan het eerste land worden dat drie Copa-titels op rij wint sinds Argentinië eind jaren veertig.