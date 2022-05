Chili dient klacht in en wil op WK plaats van Oranje-opponent Ecuador innemen

Smaakmaker Celta de Vigo moet vier jaar de bak in vanwege seksueel misbruik

Santi Mina is door een rechtbank in de stad Almería veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar wegens seksueel misbruik van een vrouw in 2017, melden Spaanse media. De voetballer gaat naar verluidt in beroep.

4 mei