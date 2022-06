Chili in beroep tegen besluit FIFA en wil nog steeds op WK Ecuador vervangen als tegenstander van Oranje

Chili wilde dat de acht duels waarin de voetballer in actie was gekomen, zouden worden omgezet in een nederlaag. Daarmee zou het land boven Ecuador eindigen in de WK-kwalificatie en naar het WK mogen gaan.

,,We staan met 1-0 achter, maar er is nog een tweede helft”, zei Milad in een persconferentie. ,,De uitspraak van de FIFA was verrassend genoeg niet in ons voordeel, ondanks de sterke bewijzen. We zullen de argumentatie afwachten en in beroep gaan bij de bond. Als dat niet in ons voordeel uitvalt, stappen we naar het CAS.”