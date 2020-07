Chinese competitie start na 2000 negatieve tests

Samenvatting Arsenal-fans ontevreden over bestuur, Aston Villa grijpt Premier Lea­gue-reddings­boei

8:59 Aston Villa heeft in de voorlaatste competitiewedstrijd in de Premier League een kapitale overwinning behaald. De ploeg uit Birmingham versloeg op eigen veld Arsenal met 1-0 en heeft hierdoor handhaving in eigen hand. De fans van Arsenal toonden hun onvrede tijdens het duel.