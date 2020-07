Chinese Super League gestart na eerbetoon aan alle slachtoffers van het coronavirus

De Super League in China zou eigenlijk eind februari al beginnen, maar het coronavirus zorgde voor maandenlange vertraging. Het virus brak eind vorig jaar uit in de Chinese stad Wuhan. Het leidde in China vooralsnog tot bijna 86.000 geregistreerde besmettingen en 4634 doden.



De zestien teams uit de Chinese competitie zijn verdeeld over twee poules. De ene poule speelt alle wedstrijden in Dalian, de andere in Suzhou. Giovanni van Bronckhorst speelt met Guangzhou R&F ook in groep A in Dalian. Hij debuteert zondag als trainer in de Chinese competitie tegen Shenzhen FC.



De spelers en stafleden verblijven in ieder geval twee maanden in afzondering in hotels, zonder hun familie. Ze worden wekelijks getest op het coronavirus.