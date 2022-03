Christian Eriksen draagt aanvoerdersband tijdens oefenduel in stadion van hartstilstand

,,Christian zal morgen de aanvoerder zijn”, maakte bondscoach Kasper Hjulmand bekend. ,,Daar kan ik ook nog op zeggen dat voordat ik erover begon na te denken, het Kasper Schmeichel was die met het voorstel naar me toe kwam.” Schmeichel droeg afgelopen zaterdag nog de aanvoerdersband in het duel met Nederland.

Hartstilstand

Eriksen kreeg in juni tijdens het EK-duel met Finland in hetzelfde stadion een hartstilstand. Inmiddels heeft hij met een defibrillator in Engeland bij Brentford zijn loopbaan hervat. In de wedstrijd tegen Nederland maakte de Deen afgelopen zaterdag zijn rentree in de nationale ploeg. Hij was nauwelijks in het veld, toen hij het tweede doelpunt van de Denen maakte. Oranje won de wedstrijd met 4-2.