Cillessen en Valencia slikken forse domper in jacht op Europees voetbal

Scorende Bloodworth pakt de dubbel met Wolfsburg na bekerwinst

4 juli Oranje Leeuwin Dominique Bloodworth heeft met haar club VfL Wolfsburg opnieuw de Duitse beker gewonnen. Het is de zesde keer op rij dat haar club de DFB Pokal wint. In Keulen versloeg de bekerhouder SGS Essen in de strafschoppenserie, nadat het duel na 120 minuten 3-3 was geëindigd.