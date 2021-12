Cillessen zit mis bij slecht genomen penalty, Valencia presenteert direct na nederlaag nieuwe doelman

Espanyol won in januari 2020 voor het laatst een uitwedstrijd in La Liga. De club uit Barcelona staat nu negende met 26 punten, Valencia staat op de achtste plaats met 28 punten. Bij een zege was Valencia naar de vierde plaats in La Liga geklommen. Daar staat nu het verrassend presterende Rayo Vallecano, dat vorig seizoen via de play-offs terugkeerde naar La Liga. Espanyol werd vorig seizoen kampioen op het tweede niveau van Spanje, Real Mallorca eindigde met een minder doelsaldo ook op 82 punten en promoveerde ook rechtstreeks.



Op zondag zijn er nog zes wedstrijden in La Liga, op maandagavond worden de resterende drie duels in speelronde 19 gespeeld. Veel clubs in Spanje hebben te maken met besmette spelers. Zo mist FC Barcelona liefst zeven spelers door corona, terwijl kampioen Atlético Madrid en koploper Real Madrid vijf spelers moeten missen.