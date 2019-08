City begint Premier League met dikke zege, VAR grijpt omstreden hoofdrol

Manchester City is het nieuwe Premier League-seizoen begonnen met een eclatante overwinning. Op bezoek bij West Ham United won de regerend landskampioen met 0-5, na een wedstrijd met een nu al omstreden VAR-primeur. Sowieso had de videoscheidsrechter een hoofdrol, net als hattrick-held Raheem Sterling.

Een dag nadat Liverpool het Engelse bal opende door thuis met 4-1 te winnen van promovendus Norwich City, was het in Londen de beurt aan de titelverdediger. De ploeg van manager Pep Guardiola trad aan tegen The Hammers, waar voormalig FC Utrecht-spits Sébastien Haller (deze zomer voor een recordbedrag overgekomen van Eintracht Frankfurt) in de basis debuteerde.

De Fransman speelde goed, maar kon een nederlaag niet voorkomen. Na een oppermachtige sprint kreeg rechtsback Kyle Walker de bal in de 25ste minuut mee van Riyad Mahrez, uit de lage voorzet van Walker kon Gabriel Jesus fraai de 0-1 binnentikken. Kort na rust was het duel vervolgens beslist: Raheem Sterling schoof de bal binnen na een knappe versnelling en simpel passje van Kevin De Bruyne.

De schitterende derde goal, na een aanval via Oleksandr Zinchenko, David Silva, Sterling en Gabriel Jesus, werd direct daarna afgekeurd. De VAR zag hoe Sterling vlak voor het geven van de assist nipt buitenspel stond (zijn schouder leek millimeters offside te zijn) en annuleerde de treffer. Het was de allereerste keer dat de videoscheidsrechter een doelpunt in de Premier League afkeurde, een beslissing waarover nog veel zal worden nagepraat.

Nadat West Ham een dubbele kans had gekregen op de aansluitingstreffer, gooide Sterling de wedstrijd in het slot. Na een heerlijke pass van Mahrez duwde hij de bal met een boogje fraai over de West Ham-keeper heen. Ook deze treffer werd gecheckt door de VAR, maar dit keer stond Sterling nipt géén buitenspel.