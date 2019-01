City bekert kinderlijk eenvoudig verder, Nederlands getint Swansea ook

Met Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Kevin de Bruyne, Sergio Agüero én een eigen goal van Kevin Long stonden er liefst vijf verschillende doelpuntenmaker op het formulier namens The Citizens, die met een ruststand van 1-0 het verschil in de tweede helft maakten.



Manchester City kan daardoor nog vijf prijzen winnen dit seizoen. De huidige nummer twee uit de Premier League staat ook in de achtste finales van de Champions League en in februari neemt het team van trainer Pep Guardiola het in de eindstrijd van de League Cup op tegen Chelsea. City was het seizoen in augustus gestart met winst van de Engelse Supercup.