City-coach Pep Guardiola ziet United onder Erik ten Hag groeien en looft Sven Botman

,,Ik heb het gevoel dat United aan het terugkomen is", aldus Guardiola. ,,Eindelijk aan het terugkomen is. Ik zag het donderdag (3-0 tegen Sheriff in de Europa League) en in de eerste helft tegen Chelsea (1-1, red.). Wat ik nu zie van United, dat bevalt me. Het gaat een flinke strijd worden voor de plaatsen in de Champions League en de landstitel.”