City Football Group wil ook La Liga-debutant Girona binden

Australië mist captain Jedinak in cruciale WK-kwa­li­fi­ca­tie­du­els

8:17 Australië moeten het in de laatste twee kwalificatiewedstrijden voor het WK stellen zonder captain Mile Jedinak. De middenvelder kan niet meedoen tegen Japan en Thailand wegens een blessure. Jedinak, die bij Aston Villa actief is, heeft al maanden last van een lies.