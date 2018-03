City kan zich verlies tegen Basel veroorloven

City kwam al snel op voorsprong, dankzij Gabriel Jesus. Niet veel later maakte Mohamed Elyounoussi de gelijkmaker. Ruim een kwartier voor tijd zette Michael Lang de Zwitsers op voorsprong.



De thuisclub had niet zijn sterkste elftal op het veld staan. Zo bleven Sergio Agüero en Kevin De Bruyne op de bank. Bij Basel begon Ricky van Wolfswinkel als wissel. De oud-spits van Vitesse viel een kwartier voor tijd in.