City maakt op Anfield gehakt van Liverpool en zet grote stap naar landstitel

Manchester City komt door de zege op 50 punten na 22 duels. Dat zijn vijf punten meer dan Manchester United, acht punten meer dan Leicester City en al tien punten meer dan titelverdediger Liverpool. City heeft ook nog eens een wedstrijd minder gespeeld dan alle achtervolgers, nadat eind december de uitwedstrijd bij Everton werd afgelast vanwege negen coronabesmettingen in de selectie. Het team van Guardiola is sinds een 2-0 nederlaag bij Tottenham Hotspur op 21 november al 21 wedstrijden ongeslagen en won vanavond al voor de veertiende keer op rij in alle competities.



In de eerste helft gebeurde er niet veel op Anfield, waar Guardiola vanavond pas voor het eerst won als coach. De laatste keer dat City won op Anfield was namelijk op 3 mei 2003. The Citizens kregen de ultieme kans om op voorsprong te komen na een lichte overtreding van Fabinho op Raheem Sterling, maar de Duitse middenvelder Ilkay Gündogan schoot in de 37ste minuut hoog over vanaf elf meter.