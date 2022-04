City-trainer Guardiola broedt op plan voor Atlético: ‘Misschien gaan we wel met twaalf man spelen’

Op het programma van City voor de komende anderhalve week staan twee wedstrijden tegen Atlético en twee tegen Liverpool; eerst in de Premier League (zondag in Manchester, met als inzet de koppositie) en daarna in de halve finales van de FA Cup (16 april op Wembley). ,,Als je deze wedstrijden niet speelt, dan betekent dit dat je eruit ligt. Het is daarom een genot om zulke topduels te mogen spelen”, aldus Guardiola, die naar eigen zeggen voor iedere wedstrijd weer een nieuwe tactiek bedenkt.

,,Want elke tegenstander is weer anders. Liverpool is geen Atlético, omdat iedere speler anders is. Daar moet je over nadenken, keer op keer. Daarom bedenk ik steeds weer van die stomme tactieken, alles met als doel om de tegenstander te verslaan. Ik laat me vandaag inspireren voor de tactiek van morgen. Misschien gaan we wel met twaalf man spelen”, zei Guardiola lachend, doelend op het foutje van Bayern München in de competitiewedstrijd bij SC Freiburg.