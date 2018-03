City wint eenvoudig van letterlijk kansloos Chelsea

City verloor in 29 competitieduels slechts één keer en won er 25. De lichtblauwe formatie uit Manchester heeft liefst achttien punten voorsprong op Liverpool, de nummer twee van de ranglijst. ,,Ik had vooraf nooit gedacht dat we zo dominant zouden zijn. Wie wel?'', aldus Guardiola. ,,Zelfs mijn spelers zullen dit niet hebben verwacht. Maar het is het resultaat van de manier waarop wij voetballen. We blijven ons focussen op de dingen die we moeten doen. Komende week wacht weer de Champions League.''

City staat nu op 78 punten en kan als eerste club in de Engelse topcompetitie de grens van 100 punten in een seizoen slechten. ,,Maar we voetballen niet voor records, we voetballen om kampioen te worden'', aldus Guardiola.

Chelsea strijdt om Champions League-plek

Regerend landskampioen Chelsea staat vijfde op de ranglijst van de Premier League en heeft de punten hard nodig om zich in de top vier te nestelen (die plekken geven recht op een rechtstreeks ticket voor de Champions League), maar de ploeg van Antonio Conte kon de ongenaakbare koploper uit Manchester geen moment aan het wankelen brengen in het Etihad Stadium. In de eerste helft had Manchester City maar liefst 77 procent balbezit, maar tot goals leidde dat overwicht nog niet.

Één doelpoging

Volledig scherm Manchester City viert de 1-0. © Photo News Meteen na rust was het wél raak voor City. Bernardo Silva scoorde binnen een minuut op aangeven van naamgenoot David Silva. Daardoor bleek voor Chelsea ook het hoogst haalbare, een gelijkspel, niet meer haalbaar. Chelsea kwam in de gehele wedstrijd tot slechts twee doelpogingen en geen enkel schot op doel. Omdat het bij 1-0 bleef, hield Chelsea hoop maar dat was vooral tegen beter weten in. Het laatste fluitsignaal klonk bij 1-0, omdat in de allerlaatste minuut Marcos Alonso rakelings naast schoot.



Het is voor Chelsea, na de 2-1 nederlaag tegen United, de tweede nederlaag op rij tegen een ploeg uit Manchester. Liverpool en Tottenham Hotspur mogen de ploeg van Guardiola hartelijk danken. Zij wonnen wel en lopen dus drie punten uit op Chelsea. Liverpool (2-0 winst op Newcastle United) staat tweede met 60 punten, de Spurs (2-0 winst op Huddersfield Town) vierde met 58 punten. Manchester United staat derde met 59 punten, maar komt morgen nog in actie tegen Crystal Palace. Chelsea en Arsenal volgen op plek vijf en zes met respectievelijk 53 en 45 punten.