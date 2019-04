City zet reuzenstap naar titel na zege bij aartsrivaal United

Premier LeagueManchester City heeft dankzij een zege in de stadsderby tegen Manchester United (0-2) de kansen van Liverpool op de eerste landstitel in 29 jaar aanzienlijk verkleind.

Door Geert Langendorff

De reactie van het thuispubliek op Old Trafford op de openingstreffer van Bernardo Silva vertelde het verhaal van een van de vreemdste Manchester derby’s in jaren. Toen de Portugees uitgelaten in een rechte lijn richting de hoekvlag rende, bleef gevloek en getier van de aanhang van Manchester United uit. In plaats daarvan galmde het lied ‘twenty times’ door het stadion, bedoeld als een sneer naar Liverpool.

Manchester United heeft twintig landstitels achter zijn naam, een Engels record en, voor de aanhang belangrijker, twee meer dan Liverpool. Door de zege van Manchester City kan het team van trainer Jürgen Klopp het gat dit seizoen waarschijnlijk niet kleiner maken. Voor de aanhang van The Red Devils vormde dit gegeven een opsteker op een verder frustrerende avond voor liefhebbers van aanvallend voetbal.



Coach Ole Gunnar Solskjaer koos voor een vijfmansdefensie om Manchester City van scoren af te houden. Een galavoorstelling van zijn elftal was daarmee op voorhand uitgesloten. Na de nederlaag tegen Everton (4-0) van afgelopen weekeinde wilde de Noor geen enkel risico nemen. Hij hoopte op één succesvolle counter om de ontmoeting in zijn voordeel te beslissen, noodzakelijk om aanspraak te maken op een startbewijs voor de Champions League.



Normaliter zou een dergelijke tactiek tot fluitconcerten en boegeroep hebben geleid. De strijd om het kampioenschap overschaduwde echter alles. Vooraf voerde Liverpool met een duel meer gespeeld de ranglijst van de Premier League aan, twee punten boven Manchester City. Bij een nederlaag of een gelijkspel van de titelhouder zouden The Reds koploper blijven.

Volledig scherm Ashley Young druipt af na de nederlaag van Manchester United in de derby. © BSR Agency

Volledig scherm Vreugde bij Vincent Kompany en Leroy Sane, maker van de 0-2. © Getty Images

Gezien het resterende programma van beide clubs in de laatste drie speelronden stond de Manchester Derby omcirkeld als het laatste serieuze gevecht. Manchester City ontmoet Burnley, Leicester City en Brighton & Hove Albion voor het seizoen afloopt. Voor Liverpool wachten duels met Newcastle United, Huddersfield Town en Wolverhampton Wanderers, dat vanavond Arsenal met 3-1 versloeg.

Door de zege van Manchester City moet de ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum hopen op een klein wonder. Dat The Citizens via invaller Leroy Sané (2-0) hun doelsaldo verder opvijzelden (+67) maakt de opdracht van Liverpool (+58) alleen maar zwaarder. Tot genoegen van de fans van Manchester United. Hun leedvermaak kende wel grenzen. Ruim voor het laatste fluitsignaal zocht het merendeel de uitgang op.