Claudio Ranieri met Cagliari naar Serie A, Cyril Ngonge schiet Jeroen Zoet naar Serie B

Cagliari en Hellas Verona spelen volgend seizoen in de Serie A. De clubs wonnen zondagavond de play-offs om een plek op het hoogste niveau in Italië. Bari en Spezia Calcio (van Jeroen Zoet) zijn volgend seizoen actief in de Serie B. Eerder waren Sampdoria en Cremonese al rechtstreeks gedegradeerd en Frosinone en Genoa gepromoveerd.

Cagliari speelde tegen Bari om het laatste ticket om promotie. De nummer vijf van dit seizoen in de Serie B was in de finale van de play-offs uiteindelijk te sterk voor Bari, de nummer drie van dit seizoen op het tweede niveau in Italië. Na het 1-1 gelijkspel op Sardinië van afgelopen donderdag, was vanavond de beslissende wedstrijd in het Stadio San Nicola in Bari. In het zuidoosten van Italië zagen liefst 58.000 een spannende wedstrijd.



Bij opnieuw een gelijkspel was Bari gepromoveerd, omdat die club twee plekken hoger eindigde in de reguliere competitie. Dat leek lang te gaan gebeuren, maar in de 94ste minuut maakte Leonardo Pavoletti de 0-1. Zo werd de 34-jarige spits uit Livorno de grote held, nadat hij pas in de 89ste minuut was ingevallen.



De 71-jarige Claudio Ranieri, die in 1986 zijn trainersloopbaan begon, werd begin januari aangesteld als nieuwe trainer van Cagliari. Op dat moment stonden de Rossoblu op de veertiende plek in de Serie B. Zes maanden later promoveert Ranieri met zijn ploeg naar de Serie A. Ranieri boekte zijn grootste succes in het seizoen 2015/2016, toen hij de voetbalwereld op zijn kop zette door met Leicester City kampioen van de Premier League te worden.

Jeroen Zoet degradeert met Spezia Calcio

Een spannende play-off was er ook in het Mapei Stadium in Reggio Emilia. Daar stonden Spezia Calcio en Hellas Verona tegenover elkaar in een rechtstreeks duel tegen degradatie, nadat beide clubs dit seizoen 31 punten hadden gepakt in 38 duels. Het was voor het eerst sinds 2005 dat er weer een beslissingsduel gespeeld moest worden om de laatste degradant aan te wijzen.

In een spectaculaire eerste helft vielen er vier goals, waarvan drie voor Hellas Verona. Bij de 3-1 bleef het, waardoor Hellas Verona volgend seizoen weer mag opdraven in de Serie A. Na een vroege goal van Davide Faraoni maakte Ethan Ampadu na een kwartier gelijk, maar daarna sloeg Cyril Ngonge twee keer toe namens Hellas Verona. In de 68ste minuut kreeg Faraoni nog een rode kaart, maar Hellas Verona hield stand met tien man.

De 23-jarige Belgische aanvaller Ngonge maakte in januari de overstap van FC Groningen naar Hellas Verona, nadat hij eerder in Nederland ook uitkwam voor Jong PSV en RKC Waalwijk. Na drie goals in veertien competitieduels speelde hij vanavond met twee treffers dus een grote rol in de handhaving van Hellas Verona, dat in het seizoen 1984/1985 stuntte met de Italiaanse landstitel.

Jeroen Zoet zat op de bank bij Spezia Calcio, nadat hij vorige week nog wel had gekeept in de uitwedstrijd bij AS Roma. De 32-jarige doelman uit Veendam staat nog een jaar onder contract bij Spezia, dat hem drie jaar geleden voor 1,5 miljoen euro overnam van PSV. De drievoudig kampioen van de eredivisie keepte slechts negentien duels in de Serie A, waarvan vijf in dit seizoen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's en samenvattingen over de Serie A