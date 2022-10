‘Clown’ Lamkel Zé laat zich gelden tegen oude club en krijgt racistische reacties: ‘F*ck Antwerp’

Mark van Bommel

Mark van Bommel nam zijn ploeg niets kwalijk na de nederlaag. ,,Ze hebben het hartstikke goed gedaan. Ik kan de jongens niets verwijten, want we hadden een tiental goede mogelijkheden, maar we lieten ons twee keer verrassen in de restverdediging. Je wint normaal gezien zulke wedstrijden en nu lijden we een onnodige nederlaag. We kregen de kansen en de jongens voerden de dingen goed uit. Hun mentaliteit en intensiteit was goed, maar we scoorden niet in deze onnodige nederlaag”, zei de Nederlandse coach na afloop.