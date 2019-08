Club Brugge alleen aan kop na nederlagen Standard Luik en Antwerp

Lovende kritiek ‘De Jong behandelt de bal met meer zorg dan een tiener zijn smartphone’

14:33 In de laatste test voor het begin van de competitie heeft Frenkie de Jong niet alleen diepe indruk gemaakt op zijn trainer en de fans van FC Barcelona, maar wordt hij ook vanuit de rest van de (voetbal)wereld overladen door lof over zijn vertoonde spel. De oud-Ajacied won met Barça vannacht in Ann Arbour (Verenigde Staten) met 4-0 van Napoli. De Jong speelde de volle 90 minuten en stond aan de basis van een van de treffers.