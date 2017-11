Club Brugge behoudt ruime marge op Anderlecht

Nice wint zonder Sneijder tegen Dijon

20:00 OGC Nice, vorig jaar derde in de Ligue 1, staat na een zuinige overwinning tegen Dijon op de vijftiende plaats in de Franse competitie. Voor Wesley Sneijder was er dit keer zelfs geen plaats op de bank. De hoofdrol was weggelegd voor Mario Balotelli, die scoorde maar ook een rode kaart pakte.