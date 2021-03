Club Brugge blaast beursgang af

Rondom de beursgang was al langer sprake van radiostilte. Doorgaans wordt voor het einde van de intekenperiode bekendgemaakt of voor alle aandelen een koper is gevonden. Daarbij wordt ook bekend is of het nodig is de bandbreedte voor de prijs per aandeel aan te scherpen. Die informatie was al niet voorhanden, aldus De Tijd eerder vandaag.