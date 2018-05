Club Brugge loopt uit op concurrentie

Pröpper geeft assist tegen City, Locadia valt in

8:29 Manchester City heeft met de 3-1-winst op Brighton & Hove Albion twee records toegevoegd aan het toch al succesvolle seizoen. De ploeg van coach Pep Guardiola is met nog één duel te spelen in de Premier League nu al de ploeg met de meeste punten én met de meeste doelpunten ooit in de Engelse competitie. Leonardo Ulloa maakte voor Brighton & Hove nog de 1-1 op aangeven van Davy Pröpper. Jürgen Locadia viel in de tweede helft in bij de bezoekers.