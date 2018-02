Club Brugge met Vermeer op doel uit bekertoernooi

Vermeer in de fout en Clasie trefzeker namens Club Brugge

8 februari Club Brugge moest vanavond op eigen veld in het Belgische bekertoernooi een 4-1 achterstand zien weg te poetsen tegen Standard Luik. Met Kenneth Vermeer in de basis (die in de fout ging bij de 0-1) lukte dat niet, al maakte invaller Jordy Clasie wel het winnende doelpunt. Bekijk hier de samenvatting.