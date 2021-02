Club Brugge-sensatie Noa Lang doet opnieuw monden openvallen in België

Samenvatting Arsenal stevent af op rampsei­zoen na tiende nederlaag

16:18 Aston Villa heeft Arsenal een nieuwe teleurstelling bezorgd. De formatie uit Birmingham versloeg de voormalige topclub met 1-0 in een leeg Villa Park. Het was al de tiende nederlaag voor The Guners dit seizoen, evenveel als in het gehele vorige seizoen