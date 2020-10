Club Brugge struikelt ondanks goals van Vormer en Lang

Aanvoerder Vormer zette de thuisploeg in de dertiende minuut op voorsprong door fraai raak te schieten uit een vrije trap. Een kwartier later was Noa Lang trefzeker na een knappe assist van Hans Vanaken. Vorige week scoorde Lang voor het eerst in de Jupiler Pro League, in het met 2-1 verloren duel met OH Leuven benutte hij een strafschop.