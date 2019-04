Club Brugge verslaat rivaal Anderlecht

Gelijkspel bij Nürnberg Bayern München verspeelt ook punten in Duitse titel­strijd

20:05 Bayern München had de zevende landstitel op rij in Duitsland vandaag zo goed als zeker binnen kunnen halen, maar de ploeg van Niko Kovac speelde verrassend met 1-1 gelijk in de Beierse derby bij degradatiekandidaat FC Nürnberg.