Club Brugge wint Belgische topper bij Charleroi

D'Ambrosio kopt Inter op de valreep langs Genoa

17:18 Internazionale heeft in de Serie A met moeite de aansluiting met koplopers Napoli en Juventus weten te behouden. Het elftal van trainer Luciano Spalletti leek in de thuiswedstrijd tegen Genoa op weg naar het tweede gelijke spel in een kleine week tijd.