Club Brugge wint door late goal uitwedstrijd bij Racing Genk

Cel­tic-spe­ler geschorst om overtreden coronare­gels

28 augustus De Schotse kampioen Celtic moet het drie wedstrijden doen zonder verdediger Boli Bolingoli-Mbombo. De 25-jarige Belg is geschorst omdat hij de coronaregels heeft overtreden. Bolingoli was naar Spanje gegaan zonder zijn club daarvan op de hoogte te brengen en ging bij terugkomst in Schotland niet in quarantaine.