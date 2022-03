Clubiconen geven Manchester United ervan langs, naam Erik ten Hag valt opnieuw

United ging dinsdagavond na de eerdere 1-1 in Spanje op het eigen Old Trafford met 0-1 onderuit en dus is de kritiek niet mals. Vooral trainer Ralf Rangnick moet het ontgelden.

,,Hoe hij uitgekozen is om zes maanden trainer te zijn van deze club, ik weet het niet", zei Scholes, zelf tussen 1993 en 2013 goed voor meer dan 700 wedstrijden voor Manchester United en talloze hoofdprijzen, bij BT Sports. ,,De juiste trainer voor dit tem vinden is enorm belangrijk, want er zit echt talent in de selectie.”

,,Het eerste dat de club moet doen om weer in de buurt van de landstitel te komen, is een geschikte trainer vinden die werkt voor dit team. We hebben al flink geleden en ik denk dat er nog meer komt voor we terug zijn waar we willen zijn.”

Paul Scholes (l) in actie voor de Premier League All Stars. Links Robin van Persie.

Rio Ferdinand kan zich vinden in de kritiek van zijn oud-ploeggenoot. ,,Atletico had een groep betrouwbare mannen die alles zouden doen wat de manager vraagt. Ze begrepen wat hen te doen stond en werkten samen als een team. De spelers van Manchester United staan naar elkaar te kijken en zeggen ‘wie gaat er vandaag een kunststukje leveren?‘”

,,Het gaat nog jaren duren voor we weer om de titel mee kunnen doen. Dat doen we al niet meer sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson en het lijkt er niet op dat we dichterbij komen. Eerder alsof we de verkeerde kant op gaan. We hebben de juiste trainer nodig en de mensen achter de schermen moeten er voor zorgen dat dat dit keer lukt.”

Erik ten Hag

Liverpool-legende Jamie Carragher weet wel wie United aan zou moeten stellen: ,,Erik ten Hag.” De trainer van Ajax wordt net als Mauricio Pochettino van Paris Sint-Germain veel genoemd. Opvallend genoeg werden zij ook in de kwartfinale van de Champions League uitgeschakeld.

,,Je moet een manager niet afrekenen op één wedstrijd", aldus Carragher. ,,En de uitschakeling straat meer af op Pochettino dan op Ten Hag. Zijn keuzes waren een belangrijk onderdeel van de uitschakeling van PSG.”

,,Bij United moet een nieuw team gebouwd worden en Ten Hag heeft bij Ajax al twee keer laten zien dat hij dat kan. Dan kijk ik dit jaar vooral naar de groepsfase, waarin ze alles wonnen. En naar de manier waarop ze dat deden.”

United won in 2017 de Europa League en vorig seizoen was de club finalist in dat toernooi. In 2008 wist de club van Cristiano Ronaldo voor het laatst de Champions League te winnen en de laatste landstitel dateert alweer van 2013.

David de Gea ,,Natuurlijk is het niet goed genoeg. Er zijn te veel jaren zonder trofeeën, zelfs jaren zonder ook maar voor prijzen te hebben gevochten”, zei doelman David de Gea (31) na de 1-0-nederlaag. ,,We moeten duidelijk uitspreken dat we grote dingen willen bereiken en dat we willen vechten voor de prijzen. We willen in de competitie niet alleen voor de top vier spelen en in de kwartfinales van de Champions League komen, maar we zijn ver verwijderd van onze doelen. Iedereen moet meer brengen, want deze club is te groot voor waar we nu staan.” Volledig scherm Renan Lodi laat David de Gea kansloos en tekent voor het beslissende doelpunt. © ANP / EPA United staat vijfde in de competitie en moet vrezen voor het mislopen van een ticket voor de Champions League. Arsenal, dat vierde staat, heeft 1 punt meer en drie duels minder gespeeld. ,,Dit is waar we op dit moment staan en het is een moeilijke situatie. Maar we moeten blijven vechten”, zei de Spaanse keeper. “Het is moeilijk om in woorden uit te drukken hoe we ons op dit moment voelen. Ik voel me erg verdrietig. Maar we waren niet goed genoeg.”