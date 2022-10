Clubiconen Manchester United lovend over Lisandro Martínez: ‘Wat een topaankoop van Erik ten Hag’

De Daily Mail is onder de indruk van het werk van Erik ten Hag op Old Trafford. ,,Voor Ten Hag was dit opnieuw een knappe overwinning. Zijn team was niet op zijn best en kwam niet in de buurt van het niveau dat ze bereikten toen bijvoorbeeld Spurs werd verslagen, maar de ploeg beschikt over veerkracht die al geruime tijd niet zichtbaar is geweest. Dat was genoeg om West Ham United te verslaan.”

Daar speelde ook David de Gea een belangrijke rol in. ,,Ten Hag staat in het krijt bij de sterk keepende David de Gea”, schreef The Sun. Zijn glansrol werd door de Daily Mail beoordeeld met een 8,5, een half punt hoger dan de eveneens uitblinkende Marcus Rashford. ,,Rashford werd vorig seizoen af ​​en toe uitgejouwd toen United eerst haperde onder Ole Gunnar Solskjaer en daarna onder Ralf Rangnick. Vertrouwen doet echter wonderen voor een voetballer.”

Dat denkt ook The Mirror. ,,We hebben misschien nog steeds niet het volledige scala aan geschenken van Marcus Rashford gezien. Er valt nog zoveel meer uit te halen. In Ten Hag heeft Rashford misschien net de juiste manager op het juiste moment gevonden.”

Lisandro Martínez

Ook Lisandro Martínez werd weer bejubeld in de Engelse media. Manchester Evening News beoordeelde zijn optreden met een 8. ,,Hij lag geen moment wakker van de sterke spits Scamacca van West Ham. Opnieuw een solide optreden van de verdediger.”

Ook Sky Sports-analytici Owen Hargreaves, Gary Neville en Ian Wright kwamen loftuitingen tekort Martínez. ,,Dit duel hadden ze vorig seizoen vrijwel zeker verloren", zei oud United-middenvelder Hargreaves. ,,Ze zijn mede door Martínez ontzettend verbeterd in defensief opzicht. Hij geeft leiding en speelt met persoonlijkheid.”



Wright: ,,Martínez heeft kwaliteit toegevoegd aan de verdediging die ik lange tijd niet heb gezien bij Manchester United. Hij was precies wat de club nodig had: geen tierelantijntjes en gewoon tackles uitvoeren. Ik had niet gedacht dat hij zo goed zou zijn.” Neville: ,,Hij is verreweg de beste speler van Manchester United dit seizoen.”

Ploeggenoot Cristiano Ronaldo kreeg een 6. ,,Hij was van waarde met enkele combinaties, maar was erg slordig.”

Volgens The Guardian ‘is het vooral Ten Hag die Manchester United weer laat schitteren. Doelpuntenmaker Rashford gaf in gesprek met The Athletic aan dat het geweldig is om met de Nederlander te werken. ,,Er is een compleet andere energie rond de club en op het trainingsveld. Dat brengt me in een betere stemming en ik voel me nu echt gemotiveerd. Daar had ik het hiervoor soms moeilijk mee.’’

The Guardian was bovendien lyrisch over Harry Maguire, die na wekenlang bankzitten eindelijk weer eens in de basis mocht beginnen bij Manchester United. De bekritiseerde Engelsman speelde een sterke wedstrijd. ,,Hij heeft indruk kunnen maken op de bondscoach van Engeland, door de gespierde Scamacca te bedwingen.”

Manchester United klom dankzij de overwinning op West Ham naar de vijfde plaats in de Premier League. De topclub bleef voor de achtste wedstrijd op rij ongeslagen.

