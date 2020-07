Clubs uit Londen en Wales strijden om derde ticket Premier League

Cardiff City degradeerde vorig jaar uit de Premier League, maar coach Neil Warnock werd niet ontslagen. Cardiff kreeg in januari 2019 namelijk te maken met de tragische dood van Emiliano Sala, de Argentijnse spits die werd gekocht van FC Nantes om de club uit Wales aan goals te helpen, maar nooit een wedstrijd in de Premier League zou spelen. In november werd Warnock echter alsnog ontslagen, nadat Cardiff City beroerd aan het seizoen begon met drie zeges in de eerste veertien speelrondes. Onder zijn opvolger Neil Harris, een icoon van Millwall, zette Cardiff City daarna gestaag de weg omhoog in. De 28-jarige Leandro Bacuna (oud-speler van FC Groningen en 30-voudig international van Curaçao) speelde 41 van de 46 competitieduels. Cardiff City is een ploeg zonder uitgesproken sterspelers. De vier spitsen maakten dit seizoen allemaal acht goals in het Championship.

Stadion: Cardiff City Stadium (33.316 plaatsen)

Clubeigenaar: Vincent Tan (68) uit Maleisië

Coach: Neil Harris (43) uit Orsett

Sterspelers: aanvallers Junior Hoilett (7 goals), Josh Murphy (8 goals) en Robert Glatzel (8 goals)

Laatste seizoen op hoogste niveau: 2018/2019