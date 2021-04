Cocktail van woede en sarcasme rond Super League: ‘Chanteurs, oplichters en bedriegers’

Door Maarten Dekker, Edwin Winkels en Geert Langendorff



Het zondag gelanceerde plan voor een Super League maakt in Italië een cocktail van woede en sarcasme los. Boosheid vooral over het ondermijnen van de nationale trots, de Serie A. En sarcasme over het feit dat de drie ‘rebellen’ Juventus, Internazionale en AC Milan de voorbije jaren hoegenaamd niets hebben gepresteerd in de bestaande Europese toernooien. Hoezo, eliteclubs? En die willen het nu structureel gaan opnemen tegen Real en Barcelona?

Er is overduidelijk één grote boeman voor de Italianen: Juve-voorzitter Andrea Agnelli. De sportkranten spreken van ‘hoogverraad’. Richting de andere Italiaanse clubs, richting de tifosi, richting de bond en de Serie A, die juist werkten aan een zeer lucratieve constructie om de eigen competitie via investeringsfondsen te versterken. Agnelli doorkruiste dat alles toen de Super League-opzet zondag naar buiten kwam. Hij stapte en passant op als preses van de ECA, de koepelorganisatie die ook kleinere Europese clubs vertegenwoordigt en waarmee hij tot voor kort nota bene de UEFA steunde in de hervormingsplannen voor de Champions League.

Quote De twaalf oprichters van de Super League hebben een fanbase van meer dan een miljard mensen wereldwijd en een gezamenlij­ke prijzen­kast met 99 Europese trofeeën Andrea Agnelli, Voorzitter Juventus

Atalanta, dat Juventus zondag op het veld nog versloeg (1-0) en passeerde op de ranglijst, heeft de Italiaanse bond al opgeroepen om Juve, Milan en Inter met onmiddellijke ingang uit de Serie A te zetten. Cagliari en Hellas Verona vragen daar ook om en de verwachting is de meer clubs zich bij hen aansluiten.

Alle Serie A-clubs, minus Juve, Inter en Milan, komen vanavond bij elkaar om de gevolgen van deze afscheiding te bespreken.

En Agnelli zelf? Die stelt in een gelikt statement doodleuk dat de Super League er juist komt voor de fans en dat het nieuwe toernooi het voetbal zal redden van de ondergang. ,,De twaalf oprichters van de Super League hebben een fanbase van meer dan een miljard mensen wereldwijd en een gezamenlijke prijzenkast met 99 Europese trofeeën. Wij zijn op dit kritieke moment samengekomen om een duurzaam langetermijnpad met een sterk verhoogd solidariteitsmechanisme te creëren voor het spel waar we zo van houden.’’

Quote Eindelijk hebben de powerpoint-goe­roes om vijf uur ’s ochtends de duisternis van de bar verlaten, vergiftigd met egoïsme en een gebrek aan solidari­teit Javier Tebas, Baas Liga de Fútbol Profesional

Javier Tebas, de baas van de Spaanse Liga de Fútbol Profesional (LFP), de organisator van de Primera en Segunda División, heeft zich de laatste maanden herhaaldelijk uitgesproken tegen de Superleague. Zondagnacht reageerde hij via Twitter woedend en cynisch over het gepresenteerde plan. ,,Eindelijk hebben de powerpoint-goeroes om vijf uur ’s ochtends de duisternis van de bar verlaten, vergiftigd met egoïsme en een gebrek aan solidariteit. De UEFA, de European Leagues en de Liga hebben zich hierop voorbereid en zij kunnen een antwoord verwachten.”

Eerder dit jaar, toen de geruchten over de Super League weer opdoken, zei Tebas al dat dat project ‘onhaalbaar’ zou zijn, ontworpen door ‘mensen die geen idee hebben van de juridische en economische aspecten van het voetbal.’ Tebas verdedigt, vanzelfsprekend, zijn eigen winkel, die onder hem elk jaar weer het record aan inkomsten breekt. Vorig jaar was de omzet van de LFP net iets meer dan drie miljard euro, vooral dankzij de vele televisierechten van de Liga in Spanje als elders in de wereld.

Quote Deze schaamtelo­ze uitbaters van het voetbal Engelse media Tebas is ook een verklaard tegenstander van Florentino Pérez, de voorzitter van Real Madrid (net weer voor vier jaar herkozen) die de baas van de Superleague is, de man ook die al jarenlang rondloopt met het idee en nu enkele grote Europese clubs mee heeft gekregen in zijn avontuur. ,,Wij gaan op alle niveau’s het voetbal helpen om het de plaats te geven die het in de wereld verdient,” verklaarde Pérez vannacht. ,,Het voetbal is de enige globale sport in de wereld met meer dan 4 miljard fans, en onze verantwoordelijkheid als grote clubs is om tegemoet te komen aan de wensen van die fans.”

,,Stop deze bedriegers”, luidde de kop op de voorpagina van het sportkatern van The Times onder een foto van de Amerikaanse miljardairs Stan Kroenke, John W Henry en Joel Glazer, de eigenaars van respectievelijk Arsenal, Liverpool en Manchester United. ,,Deze schaamteloze uitbaters van het voetbal”, stond in één van de vele artikelen in de krant gewijd aan het voornemen om de Super League op te richten.

Poll Zie jij de Super League zitten? Zeker, kom maar op!

Ik geef het een kans

Ik vind het maar niks Zie jij de Super League zitten? Zeker, kom maar op! (10%)

Ik geef het een kans (8%)

Ik vind het maar niks (82%)

In boulevardkrant de Daily Mail spatte de afkeer van het project, waarbij ook Manchester City, Chelsea en Tottenham Hotspur zich hebben aangesloten, van de pagina’s. ,,De pure minachting die de hoofdrolspelers hebben voor de sport. Voor de fans, voor de clubs, de spelers, de coaches, de geschiedenis en de tradities”, stond in een verhaal waarin de hoofden van clubeigenaars waren gefotoshopt onder chocoladeletters ‘The Shameless Six’.

De Engelse voetbalwereld reageerde net zo geschokt. In het programma Match of the Day fulmineerde presentator Mark Chapman en analyticus Dion Dublin tegen het ‘ziekmakende’ plan. Gary Neville wijdde een opiniestuk aan wat hij een ‘absolute schande’ noemde. ,,Ik walg ervan”, meldde voormalig-speler van Manchester United. ,,Als die clubs een principeakkoord aankondigen, dan moeten ze keihard worden gestraft.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Neville hield zich niet in. ,,Enorme geldboetes, puntenaftrek en pak hun titels af. Zet Liverpool, United en Arsenal een divisie lager.” In The Telegraph trok Jamie Carragher net zo van leer. ,,De klaarblijkelijke voortrekkersrol van Liverpool in het in gevaar brengen van de competitie is verraad van het erfgoed waar de club nu een slaatje uit wil slaan”, stelde de oud-aanvoerder van de Reds.

Op regeringsniveau haalde premier Boris Johnson hard uit naar het voornemen van de ‘Big Six’ om zich aan te sluiten bij de Super League. ,,Plannen hiervoor zouden het voetbal ernstig beschadigen en we ondersteunen de voetbalautoriteiten om hiertegen actie te ondernemen”, liet hij in een statement weten. Die clubs zouden de sport in het hart raken en supporters in het hele land verontrusten.”