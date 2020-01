Cocu blij met nieuwe captain Rooney: ‘Hij maakt mijn werk een stuk eenvoudiger’

VideoPhillip Cocu roemde het debuut van zijn nieuwe aanvoerder Wayne Rooney voor Derby County in het gewonnen duel met Barnsley (2-1) in het Championship. De Nederlandse coach keek zichtbaar opgetogen terug op de inbreng van de Engelse vedette.

Door Geert Langendorff



,,Hij speelde heel goed”, gaf Cocu na afloop aan. ,,Wellicht verbaasde hij iedereen door het tot einde vol te houden. Hij heeft een geweldig overzicht en was bij beide doelpunten betrokken.”

Volledig scherm © Getty Images De invloed van Rooney maakte de slotfase, waarin Derby County naar adem hapte, minder paniekerig. ,,Je ziet zijn ervaring”, vertelde Cocu. ,,Hij rent niet onnodig naar voren. Achter elke actie zit een gedachte. Die ervaring biedt hem ook de mogelijkheid om negentig minuten te blijven staan.” Cocu maakte direct bekend, dat Rooney de vaste aanvoerder van The Rams blijft. Derby County blijft ook na de zege op nummer 23 Barnsley voorlopig zeventiende in het Championship, maar de achterstand op de zesde plaats is nu acht punten. Plaatsing voor de play-offs, iets waar de club in vier van de laatste zes seizoenen in slaagde, is dus nog altijd een reëel doel voor Derby County.

Rooney als regisseur binnen de lijnen maakt het werk van Cocu een stuk eenvoudiger, zo vertelde de Eindhovenaar na afloop. ,,Hij kan ons als technische staf helpen, vooral als hij iets meer ingezakt speelt. In het overbrengen van de tactiek en onze ideeën kan hij heel belangrijk zijn. We hebben in de eerste seizoenshelft spelers in die rol laten functioneren, de lastigste taak in het voetbal. Het is niet makkelijk om iemand te vinden die een signaal kan afgeven in bepaalde fases van een wedstrijd. Hij kan dat zonder twijfel.”

Middenvelder

Als het aan Cocu ligt, fungeert Rooney vooral als middenvelder. ,,Iedereen kent hem als een spits, een afmaker, maar zijn inzicht is uitmuntend. Dat weet ik nog uit mijn tijd als speler. Ik hou van hoe hij speelt. Hij is niet alleen gefocust, maar brengt ook medespelers in een goede positie voor de goal. En hij kan nog altijd opduiken in het strafschopgebied. Wayne zal best nog eens in de punt staan, maar vaker als spelverdeler of iets meer teruggetrokken.”

Rooney, oud-aanvoerder en nog altijd de topscorer aller tijden van Engeland, ondertekende in augustus een contract als speler/coach bij Derby County. De aanvaller speelde de afgelopen twee jaar in de Verenigde Staten. Sinds 1 januari is hij speelgerechtigd voor zijn nieuwe club. Hij zat de afgelopen weken al als assistent van Cocu op de bank. Rooney: ,,Het was frustrerend om al die tijd alleen maar te mogen trainen met de jongens. Er is niets mooiers dan wedstrijden spelen.”

Volledig scherm © BSR Agency Volledig scherm Phillip Cocu en Wayne Rooney vieren de zege op Barnsley. © BSR Agency

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Volledig scherm © BSR Agency