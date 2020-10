Cocu hangt ontslag bij Derby County boven het hoofd

Door Geert Langendorff



Zonder iets te zeggen tegen de schrijvende pers marcheerde Phillip Cocu gisteravond na de nederlaag van Derby County tegen Huddersfield Town (1-0) in het John Smith Stadium in een rechte lijn richting de bus. De Nederlander had eerder naast het veld wel beschaafd televisiestadion Sky Sports te woord gestaan, maar voelde niets voor een filering van de verzamelde journalisten. Elk woord zou er één te veel zijn.

Na de vijfde nederlaag van het seizoen bezet Derby County in het Engelse Championship de 21ste plek, één punt boven de degradatiestreep. Vrijdag wacht de beladen streekderby tegen Nottingham Forest. Als Cocu dat uitduel verliest, kan een ontslag haast niet uitblijven. Om tot die conclusie te komen hadden de Engelse kranten geen citaten van hem nodig. ,,Cocu wacht de zak met Rooney in de coulissen”, kopte The Sun.

De komst van Wayne Rooney naar Pride Park gaf het miserabele seizoen van Derby County nog enige kleur. Met de topscorer aller tijden van het Engelse elftal begonnen The Rams aan een inhaalrace, al bleven de play-offs om promotie naar de Premier League buiten bereik. De 34-jarige spits kon Cocu gisteravond niet uit de brand helpen. Hij zat thuis in zelfisolatie nadat een vriend van hem positief testte op het coronavirus.

Volledig scherm Wayne Rooney is de voornaamste kandidaat om Phillip Cocu bij ontslag op te volgen. © Action Images

Rooney, speler én assistent, geldt als de voornaamste kandidaat om Cocu op te volgen mocht eigenaar Mel Morris besluiten diens contract te ontbinden. Als het luidkeelse gemor van een groot deel van de fans een juiste graadmeter is, dan valt het doek bij een uitglijder tegen Nottingham Forest. De aanhang mag de opvolger van Frank Lampard graag, maar heeft zich nooit kunnen vinden in zijn type voetbal.

Cocu volgde de huidige manager van Chelsea vorig jaar op in lastige omstandigheden. Derby had voor zijn komst weliswaar de finale van de play-offs bereikt, maar het geld bij een van de beroemdste clubs van Engeland was op. Morris wilde geen beroep meer doen op geleende krachten van Liverpool of Chelsea. Om inkomsten te genereren moest Cocu zijn kwaliteiten aanwenden om talenten uit de jeugdopleiding in te passen en beter te maken.

,,Geen club in de Premier League, de EFL en zelfs Europa paste zoveel jonge spelers in als Derby County”, verklaarde Steve McClaren na de nederlaag tegen Huddersfield Town. De voormalige coach van de club sprak met mededogen in zijn stem. Net als vrijwel iedereen rond Derby County gunt hij Cocu en zijn Nederlandse stafleden Chris van der Weerden en Twan Scheepers alles.

McClaren, die met FC Twente kampioen van de Eredivisie werd, zag de bui duidelijk ook hangen. Met talenten van een van de beste opleidingen in het Engelse voetbal alleen maakt Cocu geen schijn van kans. En de spelers van buitenaf die hij wél mocht halen, gooien geen hoge ogen. Om scorend vermogen te krijgen haalde hij de transfervrije Colin Kazim-Richards, die vijf jaar geleden bij Feyenoord vooral opviel door zijn fratsen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.